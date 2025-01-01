В центре Перми в аварии с автобусами пострадали 6 человек Прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Вечером 4 января в центре Перми столкнулись автобусы №50 и 10. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.

По словам очевидцев, удар был такой сильный, что пассажиры в салоне упали.

«Одна женщина поранилась, было много крови. Водителя автобуса не могли вытащить», — сообщают пользователи соцсетей.

Алёна Бронникова

В связи с происшествием прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку.

Авария случилась на ул. Ленина у остановки «Ул. Попова».

Как уточнили в пресс-службе МЧС по региону, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок. Пять человек госпитализировали в лечебное учреждение. От МЧС России к месту ДТП привлекались восемь человек и две единицы техники.

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