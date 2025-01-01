СК опубликовал видео последствий ДТП с пассажирскими автобусами в Перми Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия Поделиться Твитнуть

Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю опубликовала видео с места ДТП, в которое попали два пассажирских автобуса в центре Перми.

Сейчас обстоятельства инцидента уточняются. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, вечером 4 января в Ленинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие: на перекрестке улиц Ленина и Попова водитель одного движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим автобусом, который стоял рядом с остановкой.

Во время ДТП пострадали шесть человек, среди них пассажиры, в том числе один ребёнок, и водитель автобуса. Им всем оказывается медицинская помощь.

Последствия резонансной аварии прокомментировал мэр Перми Эдуард Соснин, который заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Проверку начала также прокуратура.

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