Резонансное ДТП в центре Перми прокомментировал мэр Эдуард Соснин В аварии двух автобусов пострадали несколько человек Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале высказался по поводу вечерней аварии, которая случилась на пересечении улиц Попова и Ленина, где столкнулись два пассажирских автобуса.

По словам мэра, водитель движущегося автобуса № 10 допустил столкновение с автобусом №50, стоящим на остановочном пункте. В результате, по предварительным данным, пострадали несколько пассажиров и водитель автобуса №10.

«Хочется выразить особую благодарность экстренным службам за их быстрое реагирование и профессионализм. Прошу всех водителей быть осторожными на дорогах, особенно в условиях сложных погодных условий».

Он отметил, что «держит ситуацию на контроле», а перевозчик инициировал собственную проверку по факту ДТП. Кроме того, проверку проводит прокуратура, а следователи СК по региону уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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