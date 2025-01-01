После ДТП с автобусами в Перми следователи возбудили уголовное дело Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина, следователи по Ленинскому району Перми возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Поводом стало ДТП в центре краевой столице с участием двух пассажирских автобусов.

Как установили в ведомстве, в вечернее время 4 января в Ленинском районе города Перми произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Ленина и Попова водитель одного движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим автобусом, который стоял рядом с остановкой.

По данным СК по региону пострадавшим, среди которых был ребёнок, сейчас оказывается медицинская помощь. Пассажиры получены травмы легкой степени тяжести. Количество пострадавших уточняется.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и транспортные средства, изымаются объекты, имеющие значение для следствия, и назначаются необходимые судебные экспертизы. Следователи также допрашивают свидетелей и очевидцев.

Напомним, в аварию попали автобусы №50 и 10. По словам очевидцев, удар был такой сильный, что пассажиры в салоне упали.

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