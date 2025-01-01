В Перми пассажирский автобус попал в ДТП со снегоуборочной техникой Фотографии аварии очевидцы опубликовали в соцсетях Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе на бульваре Гагарина автобус маршрута №27 врезался в снегопогрузчик. Фотографию инцидента опубликовал телеграм-канале «ЧП Пермь».

Судя по фото, автобус задел стрелу транспортёра, по которой при уборке снег подаётся в кузов грузовика, который едет следом за снегопогрузчиком. Авария случилась неподалёку от остановки «Ушинского» на бульваре Гагарина.

Во время аварии никто не пострадал, но пассажиров высадили из салона.

Как ранее писал «Новый компаньон», с вечера 8 января до вечера 9 января в Пермском крае, особенно в южных, центральных и восточных районах, шёл продолжительный и интенсивный снегопад. Метеорологи отмечали, что он может оказаться самым мощным с начала зимы.

В связи с ухудшением погодных условий, ГУ МЧС России по Пермскому краю и в ГИББ по региону призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров и торможений. По возможности не ездить вечером и ночью а парковку для автомобиля нужно искать в безопасном месте.

Всем жителям Прикамья посоветовали не находиться возле слабо закреплённых конструкций и обходить стороной места скопления снега и наледи на крышах.

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