В МЧС и Госавтоинспекции Прикамья призвали водителей ограничить поездки на автомобилях В регионе идут обильные снегопады Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ГИС-центра, в ночь на 10 января в Пермском крае сохраняются сильные осадки: снег, мокрый снег и гололёдно-изморозевые отложения.

В связи с ухудшением погодных условий в ГУ МЧС России по Пермскому краю призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров и торможений. Парковку для автомобиля нужно искать в безопасном месте.

Всем жителям Прикамья посоветовали на находиться возле слабо закреплённых конструкций и обходить стороной места скопления снега и наледи на крышах.

В Госавтоинспекции Пермского края также обратились к водителям с призывом сократить поездки по дорогам вечером и ночью в связи с ухудшением погодных условий.

«На трассе идёт снег, плохая видимость, сильный боковой ветер. Автоинспекторы осуществляют контроль за движением с включёнными проблесковыми маяками на патрульных автомобилях», — сообщили в ведомстве, призвав автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к дорожной безопасности в сложных погодных условиях.

Напомним, ранее пермские метеорологи сообщали, что с вечера 8 января до вечера 9 января в Пермском крае, особенно в южных, центральных и восточных районах, прогнозируется продолжительный и интенсивный снегопад. Он может оказаться самым мощным с начала зимы.

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