На Пермский край надвигается самый мощный с начала зимы снегопад Осадки будут сопровождаться потеплением до +1 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С вечера 8 января до вечера 9 января в Пермском крае, особенно в южных, центральных и восточных районах, прогнозируется продолжительный и интенсивный снегопад, который может оказаться самым мощным с начала зимы. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, за полтора дня, с вечера 8 января до утра 10 января, в южных и восточных районах выпадет 17-22 мм осадков (на юге это до половины месячной нормы), а в Перми — до 15 мм (декадная норма).

Осадки будут преимущественно в виде снега и мокрого снега, они будут сопровождаться потеплением до -1…+1˚. В ночь на 9 января на юго-западе края возможны дождь и гололёд. К 10 января высота снежного покрова в Перми может достичь 50 см, а в Бисере и Губахе — 80-90 см.

Первая волна осадков (вечером 8 января) связана с тёплым фронтом из Средиземноморья, он принесёт повышение температуры сразу на 10˚. Выпадет 3-5 мм снега, к ночи возможен гололёд при потеплении до 0˚.

Утром и днём 9 января осадки ослабнут на фоне оттепели до +1˚, но к вечеру снегопад усилится из-за холодного фронта из Татарстана. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на юге и востоке края, но возможны они и в Перми.

Аномально тёплая погода с температурой на 9-14˚ выше нормы продлится до 12 января включительно.

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