Зарина Ситдикова В Перми автобус-гармошка ещё до своего первого выхода на маршрут попал в ДТП Машины особо большого класса должны начать работу только в феврале Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент транспорта города Перми

В Перми 7 января на перекрёстке улиц Пушкина и Николая Островского произошло ДТП с новым автобусом-гармошкой, который пока даже не вышел на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает 59.ru.

По данным издания, в момент аварии в автобусе не было пассажиров. Он казался на улицах города, потому что сейчас ведётся подготовка водителей к работе на таких машинах особо большого класса. Практические занятия включают в себя поездки по дорогам общего пользования, пояснили порталу в МУП «Пермгорэлектротранс».

Как писал «Новый компаньон», первый газовый автобус-гармошка Volgabus-6271 прибыл в Пермь в ноябре прошлого года. Всего в город поступило 35 таких машин. Они будут запущены в феврале для повышения пропускной способности общественного транспорта на особо загруженных маршрутах № 1, 14, 15, 27, 50 и 53.

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