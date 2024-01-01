Автобусы-гармошки в Перми запустят в феврале 2025 года Они будут работать на загруженных маршрутах Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Автобусы и вообще"

Чтобы повысить пропускную способность общественного транспорта в Перми и улучшить проблему с кадрами в отрасли, в феврале следующего года городские власти запустят автобусы-гармошки. Такое заявление сделал мэр краевой столицы Эдуард Соснин в ходе прямого эфира на своей странице в соцсетях.

На сегодняшний день в город поступило уже 35 автобусов большого класса.

«Сейчас поставил задачу пермскому департаменту транспорта оперативно переобучать водителей и по возможности выводить «гармошки» на линии уже в феврале. Запуск автобусов уменьшит кадровую проблему и повысит пропускную способность маршрутов», — рассказал Соснин.

Автобусы-гармошки планируется внедрить на маршрутах № 1, 14, 15, 27, 50 и 53.

Напомним, в конце ноября стало известно, что газовый автобус-гармошка Volgabus-6271 прибыл в Пермь. Это первый автобус из таких же 35, которые должны работать на линии в краевой столице.

Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре МУП «Пермгорэлектротранс» опубликовал три закупки на услуги финансовой аренды (лизинга) 59 пассажирских автобусов малой вместимости, большого и особо большого класса. Согласно информации на сайте госзакупок, общая сумма составляет 1,9 млрд руб.

На закупку шести автобусов малой вместимости категории М2 выделено 52,2 млн руб., на 18 автобусов категории М3 большого класса — 468,5 млн руб. Начальная цена контракта на приобретение 35 автобусов категории М3 особо большого класса (автобусы-гармошки) составила 1,4 млрд руб.

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