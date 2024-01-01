Алёна Бронникова Муниципальный перевозчик в Перми закупает в лизинг автобусы на 1,9 млрд рублей Планируется приобрести 59 единиц транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МУП «Пермгорэлектротранс» опубликовал три закупки на услуги финансовой аренды (лизинга) 59 пассажирских автобусов малой вместимости, большого и особо большого класса. Согласно информации на сайте гозакупок, общая сумма составляет 1,9 млрд руб.

На закупку шести автобусов малой вместимости категории М2 выделено 52,2 млн руб., на 18 автобусов категории М3 большого класса — 468,5 млн руб. Начальная цена контракта на приобретение 35 автобусов категории М3 особо большого класса (автобусы-гармошки) составляет 1,4 млрд руб.

«Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество и предоставить это имущество лизингополучателю за плату во временное владение и пользование. Имущество должно быть новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт), изготовленным не ранее 2024 года», — отмечается в техзадании.

Как указано в документе, гарантия на автобусы от продавца должна составлять 24 месяца с даты подписания заказчиком акта приёмки-передачи, гарантийный срок службы аккумуляторных батарей должен быть не менее двух лет, а гарантийное обслуживание должно осуществляться через сервисные сертифицированные центры в Перми. Стоимость страхования (КАСКО) должна быть включена в лизинговые платежи, ОСАГО возлагается на заказчика.

Транспортные средства должны работать на дизельном топливе. В автобусах должны быть предусмотрены визуальная система информирования пассажиров, системы речевого информирования, спутниковой навигации, видеонаблюдения, кондиционирования, контроля режима труда и отдыха водителя, подсчёта пассажиропотока, а также стационарные валидаторы, зарядные устройства для мобильной техники, датчики температуры воздуха, сетевое оборудование.

Исполнитель должен будет поставить автобусы в срок с 1 по 10 декабря по адресу: ул. Куйбышева, 115 в Перми. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 октября, итоги подведут 31 октября.

Ранее стало известно, что «Пермгорэлектротранс» выиграл конкурс на обслуживание пяти автобусных маршрутов: №27, 45, 50, 71 и 82. Стоимость контракта составит 4,08 млрд руб.

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