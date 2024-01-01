Мэр Перми назвал маршруты, на которых могут появиться автобусы-гармошки Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта администрации города Перми

На заседании рабочей группы по корректировке маршрутной сети в Перми были названы маршруты, где предполагается использовать автобусы-гармошки, имеющие большую по сравнению с обычным подвижным составом вместительность.

Выбор проходил из тех маршрутов, где при малом интервале движения всё равно наблюдается повышенная загрузка и где дорожные условия позволяют работать такому транспорту. Тестирование проводилось с помощью автобуса-гармошки из Ижевска. На основе полученных данных был составлен предварительный список маршрутов, где автобусы-гармошки смогут работать, — это № 1, 14, 15, 27, 50 и 53. «Будем рассматривать возможность их запуска в 2025 году», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Он также напомнил, что каркасом транспортной сети в центре будет трамвайная система. Ремонт путей и приоритетный проезд перекрёстков позволит повысить скорость движения, уменьшить интервал между трамваями.

Также Соснин сообщил, что уже закладывается продление ряда автобусных маршрутов к новым микрорайонам и участкам новых улиц. Изменения будут проводиться по мере ввода объектов.

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