Муниципальный перевозчик выиграл торги по обслуживанию пяти автобусных маршрутов Перми Сумма контракта составила 4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В Перми подвели итоги ещё двух конкурсов по обслуживанию городских автобусных маршрутов на 2025-2030 годы. Несколько конкурсов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок либо несоответствиями участников критериям торгов. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, по этим маршрутам торги будут объявлены повторно в ближайшее время.

Обслуживание маршрутов № 40 «Ст. Пермь-II — Автопарк» и № 47 «Гравийный завод — аэропорт Бахаревка», будет продолжать в последующие пять лет пермское ООО «Сити-Бас», которое ранее также выиграло торги на обслуживание маршрутов №4 и №59. Как указано на сайте госзакупок, стоимость контракта составит 921,06 млн руб.

Конкурс на обслуживание пяти автобусных маршрутов выиграл муниципальный перевозчик — МУП «Пермгорэлектротранс». Стоимость контракта составит 4,08 млрд руб.

«Перевозчик начнёт обслуживание маршрутов № 27 и 50 автобусами особо большой вместимости с 1 июня 2025 года, маршрута № 45 автобусами большой вместимости с 1 октября 2025 года, а также с 1 февраля 2025 года маршрута № 71 автобусами большой вместимости и нового маршрута № 82 автобусами малой вместимости», — сообщили в мэрии.

Сейчас автобусы № 27, следующие по маршруту от пл. Дружбы до м/р Нагорный, обслуживаются индивидуальным предпринимателем Алексеем Кирсановым, № 45 «М/р Крохалева — ул. Мильчакова» — ООО «Автомиг» (Московская область), № 71 «Ул. Анвара Гатауллина — ст. Пермь-I» — ООО «АААвто» (Пермь). Маршрут № 50 «М/р Крохалева — м/р Парковый» обслуживается МУП. А кольцевой маршрут № 82 вводится со следующего года, автобусы будут ходить от ул. Гашкова через м/р Вышка-1 и ул. Грачёва.

Торги были объявлены в сентябре, всего запланировано заключить новые контракты по 19 лотам. По маршрутам — № 1, 14, 32, 51, 53, 67 и 74, торги проведут повторно. Ранее отмечалось, что федеральные перевозчики «Автомиг» и «РТ-Лайн» отказались от участия в конкурсных процедурах.

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