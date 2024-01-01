Алёна Бронникова Федеральные перевозчики отказались от участия в торгах по автобусным маршрутам Перми Причиной стали низкие расценки и завышенные требования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральные перевозчики отказались от участия в конкурсных процедурах на обслуживание автобусных маршрутов Перми на следующие пять лет. Согласно опубликованным результатам торгов на сайте госзакупок, «Автомиг» и «РТ-Лайн», контролирующие в данный момент 15 маршрутов, не принимали в них участие.

Как сообщили сами перевозчики изданию «Коммерсантъ-Прикамье», причиной отказа от участия стали низкие расценки и повышенные требования к подвижному составу. При этом, по мнению пермских перевозчиков, их коллеги за время работы в Перми не инвестировали в создание материально-технической базы.

Всего было объявлено семь конкурсов на обслуживание маршрутов, победителями и единственными участниками в двух процедурах стали пермские перевозчики ООО «Дизель» (автобусы № 77 и 78) и ООО «Сити-Бас» (№ 4 и 59), данные маршруты по действующим контрактам обслуживают федеральные перевозчики. По торгам на обслуживание маршрутов № 1, 14 и 67 не поступило ни одной заявки. Четвёртый конкурс также был признан несостоявшимся из-за несоответствия требованиям единственной поступившей на участие заявки, в него вошли маршруты № 32 и 53.

В соответствии с новыми требованиями, все автобусы должны быть оснащены тревожными кнопками, увеличенным количеством валидаторов, температурными датчиками. Транспортные средства должны быть не старше 2024 года. Для больших машин установлено требование длины более 11,5 м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.