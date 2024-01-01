В 2025 в пермских автобусах установят датчики температуры и тревожную кнопку для водителей Мэр Перми рассказал о нововведениях в общественном транспорте Поделиться Твитнуть

Сккриншот видео прямого эфира

В ходе прямого эфира глава Перми рассказал о новых контрактах с перевозчиками, которые мэрия планирует заключить в следующем году, а также об изменениях в работе городского общественного транспорта. Видеотрансляция эфира велась ВКонтакте.

По словам чиновника, в следующем году планируется ввести три основных изменения, которые касаются комфорта в салоне, удобства оплаты и безопасности пассажиров и водителей.

Мэр пояснил, что летом было много сообщений от пермяков о неработающих в салонах автобусах кондиционерах. В связи с этим в новых контрактах будет предусмотрена установка в транспорте специальных датчики, которые будут информировать о температуре в салоне, а управление будет дистанционным. И если температурный режим будет нарушен, то перевозчика ждёт штраф. Кроме этого, все автобусы должны быть новые (не старше 5 лет) и низкопольные.

Власти намерены также увеличить количество валидаторов в салоне — с 4-х до 6-ти. В каждом автобусе Bluetooth-маячк для оплаты проезда с телефона.

Ещё одно новшество, которое планируется ввести в следующем году, — усовершенствование системы безопасности как пассажиров, так и водителей, поскольку участились случаи внештатных ситуаций. Для этого к каждому автобусу будет требование по видеорегистрации с онлайн-передачей. У водителя будет тревожная кнопка для вызова Росгвардии.

По мнению Соснина, все эти меры повысят безопасность и комфорт перевозок.

Благодаря изменениям в мэрии планируют повысить безопасность, удобство оплаты и комфорт в салонах пермских автобусов.

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