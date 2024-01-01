Алёна Бронникова В Перми определили перевозчиков на четыре автобусных маршрута Контракты с ними заключат до 2030 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стали известны первые результаты отбора перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов в ближайшие пять лет. Новые контракты на маршруты № 4, 59, 77 и 78 будут заключены с исполнителями на срок с 2025 по 2030 годы. Как сообщили в департаменте транспорта горадминистрации, в целом запланированы торги по 19 лотам.

«На обслуживание маршрутов № 4 и 59 заявка была подана от ООО "Сити-Бас", ставшего единственным участников торгов и, соответственно, победителем. На лот с маршрутами № 77 и 78 также поступила единственная заявка от перевозчика ООО "Дизель". Оба перевозчика имеют опыт работы на регулярных пассажирских перевозках в городе», — рассказали в ведомстве.

«Сити-Бас» приступит к работе по контракту на обслуживание автобусов № 4 с 15 июля 2025 года, автобусов № 59 — с 1 октября 2025 года. Работы в рамках контрактов на обслуживание автобусов № 77 и 78 запланированы на 1 июня 2025 года.

Отмечается, что на всех маршрутах должны работать автобусы большой вместимости не старше 2024 года выпуска. Согласно новым правилам, они должны быть оснащены тревожными кнопками, электронными маршрутоуказателями, датчиками температуры, стеклопакетами, вырастет количество валидаторов в салонах. Устанавливаются требования к частоте их обновления, а также к экологичности транспорта.

О проведении торгов на обслуживание автобусных маршрутов мэрия Перми объявила в начале сентября. Контракты на обслуживание этих маршрутов истекают в следующем году.

Согласно данным Гортранса, в данный момент ООО «Сити Бас» по действующим контрактам обслуживает три городских маршрута, а ООО «Дизель» — 16 маршрутов.





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