Власти Перми ищут перевозчиков на 14 автобусных маршрутов Контракты планируется заключить на пять лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми начали отбор перевозчиков на обслуживание 14 автобусных маршрутов: № 1, 4, 14, 27, 32, 40, 45, 47, 50, 53, 59, 67, 71 и 77. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пермскую мэрию.

В администрации уточнили, что контракты на обслуживание этих маршрутов истекут в следующем году, поэтому пора запускать процесс торгов на заключение новых контрактов сроком на пять лет.

Предстоящие соглашения будут включать обновлённые требования к перевозчикам и используемым транспортным средствам. В частности, все автобусы должны быть оснащены тревожными кнопками и увеличенным количеством валидаторов. Все автобусы должны быть не старше 2024 года. Для больших автобусов установлено требование длины более 11,5 м, чтобы избежать введения в эксплуатацию двухдверных моделей длиной 10,4 метра, которые формально относятся к большому классу, но имеют меньшую вместимость. Кроме этого, на ряде маршрутов перевозчики обязаны предоставить автобусы с особой большой вместимостью.

Ранее мэр Перми рассказывал, что в новых контрактах будет предусмотрена установка в транспорте специальных датчиков, которые будут информировать о температуре в салоне, а управление будет дистанционным. И если температурный режим будет нарушен, то перевозчика ждёт штраф.

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