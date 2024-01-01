Алёна Бронникова На обслуживание ещё двух автобусных маршрутов в Перми не поступило ни одной заявки Стоимость контракта оценили в 1,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В Перми на электронный аукцион по обслуживанию ещё двух автобусных маршрутов не поступило ни одной заявки. Как указано на сайте госзакупок, заявки принимались до 3 октября.

Согласно конкурсной документации, МКУ «Городское управление транспорта» искало перевозчика на маршруты № 51 «Микрорайон Владимирский — станция Пермь-I» и № 74 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка». Стоимость пятилетнего контракта оценили в 1,2 млрд руб.

В данный момент автобусы № 51 и 74 обслуживает АО «Интранс ПК» — правопреемник ПКГУП «Автовокзал». Действующие контракты истекают в 2025 году.

Ранее власти Перми начали отбор перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов, по которым в следующем году заканчивается действие контрактов. По четырём из них победителями стали «Сити-Бас» (№ 4 и 59) и «Дизель» (№ 77 и 78).

Отмечалось, что федеральные перевозчики «Автомиг» и «РТ-Лайн» отказались от участия в конкурсных процедурах. Торги на обслуживание маршрутов № 1, 14 и 67, а также на маршруты № 32 и 53 признаны несостоявшимися.

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