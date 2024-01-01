В Перми появился первый автобус-гармошка
Его длина составляет 18 метров
Газовый автобус-гармошка Volgabus-6271 прибыл в Пермь. Это первый автобус из таких же 35, которые должны работать на линии в краевой столице. Остальные автобусы должны прибыть до середины декабря. Об этом сообщает телеграм-канал «Автобусы и вообще».
Салон каждого такого автобуса оснастят тревожными кнопками для вызова полиции и шестью зарядными блоками для гаджетов. В салоне предусмотрены и система подсчёта безбилетников и bluetooth-маячки для ускорения оплаты проезда.
«Новый компаньон» отправил запрос в мэрию Перми с просьбой прокомментировать сообщение.
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