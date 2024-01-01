В Перми появился первый автобус-гармошка Его длина составляет 18 метров Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Автобусы и вообще"

Газовый автобус-гармошка Volgabus-6271 прибыл в Пермь. Это первый автобус из таких же 35, которые должны работать на линии в краевой столице. Остальные автобусы должны прибыть до середины декабря. Об этом сообщает телеграм-канал «Автобусы и вообще».

Салон каждого такого автобуса оснастят тревожными кнопками для вызова полиции и шестью зарядными блоками для гаджетов. В салоне предусмотрены и система подсчёта безбилетников и bluetooth-маячки для ускорения оплаты проезда.

«Новый компаньон» отправил запрос в мэрию Перми с просьбой прокомментировать сообщение.

Напомним, в октябре МУП «Пермгорэлектротранс» опубликовал три закупки на услуги финансовой аренды (лизинга) 59 пассажирских автобусов малой вместимости, большого и особо большого класса. Согласно информации на сайте госзакупок, общая сумма составляет 1,9 млрд руб.





На закупку шести автобусов малой вместимости категории М2 выделено 52,2 млн руб., на 18 автобусов категории М3 большого класса — 468,5 млн руб. Начальная цена контракта на приобретение 35 автобусов категории М3 особо большого класса (автобусы-гармошки) составила 1,4 млрд руб.

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