Елена Синица Синоптики рассказали, какая погода будет в Перми 11 и 12 января Ожидаются осадки в виде дождя и снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 11 января, в Перми в течение дня будет пасмурно, также возможны осадки в виде дождя и снега. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода», ссылаясь на данные метеонаблюдений.

Утром температура воздуха составит −3°...−2°, днём она поднимется до −2°...0°, ночью потеплеет до 0°...+1°. В течение дня будет слабый ветер — до 3 м/с.

В воскресенье, 12 января, прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Утром температура составит −2°...+1°, днём опустится до −4°...−2°, а к ночи похолодает до −7°. Ветер будет слабый, до 3 м/с.

Ранее сообщалось, что за сутки с улиц города вывезли более 12 тыс. кубометров снега. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, уборка снега ведётся круглосуточно.

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