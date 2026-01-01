Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Весне — дорогу! Афиша длинного уикенда 6–9 марта Поделиться Твитнуть

Продюсер Гавриил Гордеев и актриса Наталья Земцова, снявшаяся в сериалах «Восьмидесятые», «Эпидемия» и «Чикатило», прилетят в Пермь на премьеру сериала о фигуристах. Будут показаны два первых эпизода, задающих основную драматургию. Сюжет сериала разворачивается вокруг личной драмы известной в прошлом фигуристки Ксении (Ангелина Пахомова). Она возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера по фигурному катанию Алексея (Антон Рогачев), произошедшей 10 лет назад. Девушка устраивается тренером в свою бывшую спортивную школу и вскоре понимает, что здесь ничего не изменилось: по-прежнему плетутся интриги, устраиваются подковёрные игры, а в каждой семье, где растут юные фигуристы, скрываются свои скелеты в шкафу.

Занятие с профессиональным барабанщиком Дмитрием Анаповым, участники которого познакомятся с этническими барабанами и богатством музыкальных традиций четырёх континентов, разберут характерные ритмы Арабского Востока, Африки, Испании и Латинской Америки. Для погружения в славянскую культуру гости будут осваивать виртуозную технику игры на обычных деревянных ложках. В процессе урока будет создан живой оркестр.

Документальная мелодрама «Два сына Язили Калимовой. Уинская мелодрама» (2002) — одна из ранних и самых знаменитых работ Павла Печёнкина. 6 августа 1976 года в роддоме небольшого уральского поселка Уинский в Пермской области родились два мальчика, два первенца — татарин и русский. По драматическому стечению обстоятельств и по вине акушерки младенцев перепутали. Правда открылась через 22 года… Мелодрама о материнской любви, побеждающей в любых обстоятельствах, — редкий пример поэтического кино в творчестве Печёнкина. Трогательные провинциальные пейзажи, музыка Валерия Грунера и вокал Татьяны Полуэктовой — не менее важные персонажи, чем Язиля Калимова и два её сына. Фильм получил множество наград международных фестивалей: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге (МКФ «Послание к человечеству»), Новосибирске, Саарбрюкене (Германия), Нанси (Франция), Брюсселе (Бельгия) и других. После показа состоится обсуждение.

Проект о видовой открытке как способе разговора города с человеком. Первый блок выставки посвящен архивным материалам, где открытка выступает в качестве музейного экспоната и артефакта времени. Второй зал продолжает тему связи искусства и почтовых открыток и презентует проект современного художника Гоши Хомича, который несколько лет работает с практикой мейл-арта и показывает открытку как независимое произведение, а её пересылку — как перформанс. Финал выставки — про сегодняшний день, про то, как художники помогают заново собирать образ города: фрагментарный, личный, прожитый. В рамках открытого конкурса ЦГК появились новые визуальные «приветы из Перми» — работы 10 художников, которые стали частью экспозиции и настоящим набором открыток. Их можно купить, подписать и отправить. В интерьере выставки пройдёт традиционный весенний блошиный рынок. В ассортименте —марки, старые фото и открытки, плакаты, сувениры, предметы быта и другие винтажные находки, которые рассказывают про Пермь.

Праздничная программа с музыкой, семейным творчеством и рассказами о незаурядных женщинах: тематическая экскурсия по выставке авторской куклы Ирины Верхградской «Маленький мир»; концерт «Весенние истории»: шлягеры советских десятилетий, русские романсы, классика зарубежной эстрады XX века в исполнении лауреата российских и международных конкурсов Гульназ Гариповой и солиста Пермского театра оперы и балета Эдуарда Морозова; семейный мастер-класс по созданию оригинальной открытки; онлайн-сеанс документального кино «Невесомая» (реж. Андрей Истратов, 2023) о третьей русской женщине-космонавте Елене Кондаковой — рассказ от первого лица о полёте на шаттле «Атлантис» и о том, как строится жизнь семьи, состоящей из двух космонавтов; праздничная экскурсия по основной экспозиции «Рюриковичи» о самых знаменитых женщинах из прославленной династии: от княгини Ольги до Елены Глинской.

Отмечаем 85-летие со дня рождения народного артиста РСФСР Андрея Миронова с Александром Смирновым и театром «Большая стирка». Народный артист РСФСР Андрей Миронов был кумиром нескольких поколений советских людей. Александр Смирнов споёт песни из кинофильмов и телевизионных спектаклей с участием Андрея Миронова и расскажет о его судьбе. В спектакле участвуют музыканты: Марк Либерзон — аранжировки, клавишные, Егорий Савостин — бас-гитара, скрипка и Михаил Бояршинов — ударные. Автор и режиссер Дмитрий Заболотских. Концерт адресован не только тем, кто знает и любит Андрея Миронова, но и тем, кто только начинает знакомство с советским кино и актёрской песней.

Музыка и истории из жизни артистов в уютной атмосфере при свечах. Мужчины брасс-квинтета Пермского театра оперы и балета приглашают на вдохновляющий праздничный концерт. Они представят классические и джазовые произведения, создавая атмосферу единства, свободы и творческого выражения. Участники и исполнители: Елизавета Бабченко (ведущая вечера) — концертмейстер и солистка симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета, Антон Одинцов (труба), Николай Смольников (тромбон), Юльян Волков (труба), Евгений Морозов (валторна), Алексей Соколов (туба) — артисты симфонического оркестра Пермского академического театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов.

Спектакль с элементами лазерного шоу и чёрной клоунады по мотивам новеллы Оскара Уайльда. Это история о том, как американская семья Отисов, переехав в старинный английский замок, сталкивается с призраком сэра Кентервиля и как юная Вирджиния Отис помогает ему обрести покой, заставляя задуматься о своих ошибках. Смешной и ироничный, как и его литературная основа, спектакль играется всего двумя актрисами. Меняя образы, как перчатки, они то разыгрывают эпизоды книги в жанре чёрной клоунады, то рассказывают события в формате брифли, то устраивают интерактивы с залом и неожиданные «рекламные паузы», будто в современных ток-шоу.

В программе — музыка русских и зарубежных композиторов XVII-XXI веков (Генделя, Моцарта, Шуберта, Брамса, Стравинского, Бриттена и других), песни народов мира, а также песни советского ретро и кино. Концерт подойдёт для любителей классической музыки, вокала и органа, а также для всех, кто ценит тёплую, лиричную атмосферу и знакомые мелодии разных эпох. Участники: Кристина Рассадникова (Басюл) — орган и Наталья Кириллова — вокал.

Великопостные концерты — историческое явление, расцветшее в России в конце XIX — начале XX века, когда в период Великого поста, в условиях ограничения светских развлечений, проводились концерты духовной и классической музыки. Сегодня великопостные концерты возрождаются как способ духовного обогащения и приобщения к культурному наследию. Великий пост — не время покоя, а период внутренней борьбы, где главный противник находится внутри нас самих. Именно это ощущение духовного испытания, попытка увидеть и победить своих «внутренних демонов» станут лейтмотивом концерта мужского ансамбля Свято-Троицкого кафедрального собора под руководством регента — солиста Пермской оперы Александра Егорова. Это будет попытка через музыку пройти путь от осознания собственной слабости и страстей до надежды на очищение и преображение. Программа великопостного концерта 9 марта обещает стать эмоциональным испытанием для слушателя, охватывающим тысячелетние традиции. В концерте участвуют солисты Пермской оперы Александр Егоров, Виктор Погудин, Анастасия Вятскина, Константин Погребовский и другие.

