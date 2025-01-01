Елена Синица За сутки с улиц Перми вывезли более 12 тысяч кубометров снега Ежедневно в городе в среднем работают 230 единиц техники и примерно 250 рабочих Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин провёл проверку, как ведётся уборка снега на улицах города. В частности, много обращений о ненадлежащей уборке снега поступало от жителей Свердловского и Мотовилихинского районов — на улице Макаренко, на улицах 25 Октября и Тимирязева, сообщил мэр в своём телеграм-канале.

Кадрами нерасчищенных тротуаров и дорог делились и подписчики телеграм-канала «Ветта — Эх, дороги».

Фото: ВЕТТА

По словам главы города, ежедневно в городе в среднем работают 230 единиц техники и примерно 250 рабочих, уборка ведётся круглосуточно. Только за последние сутки с улиц города вывезли свыше 12 тысяч кубометров снега, отметил Соснин.





«Массовая уборка снежных валов проводится в основном в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта днём. МКУ «Содержание объектов благоустройства» поставил задачу активизировать с подрядчиками вывоз снега и оперативно расчищать парковочные карманы и тротуары, оперативно реагировать на сигналы от жителей по проблемным точкам», — говорится в сообщении.





Он также добавил, что за некачественную и несвоевременную работу подрядчиков будут штрафовать.









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