Неделя премьер: музыка, театр, кино, выставки Афиша на неделю 10–15 марта

Дом Мешкова приглашает на цикл лекций к Году пермской промышленности. 10 марта — лекция «(Не)узнаваемый портрет. Династия Строгановых в фольклоре Прикамья». Род знатных солепромышленников и заводовладельцев Строгановых был таким заметным, что вокруг его представителей не могла не формироваться своеобразная мифология. Почему в преданиях о богатыре Перше граф — фигура отрицательная, а в кувинских сюжетах — положительная? Правда ли, что Кува построена по «питерскому» плану и туда приезжала Софья Строганова? И как на современные истории влияют фестивали и туризм? Лектор — Светлана Юрьевна Королёва, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии ПГНИУ. 12 марта — лекция «Купеческая Заимка». Уникальный фабрично-заводской район Заимка сформировался к середине XIX века. На Заимке, расположенной вдоль берега Камы, находились кожевенные заведения, чугунолитейные заводы купцов Сорокиных и братьев Каменских, мыловаренные заводы Ивана Малых и Михаила Камчатова, пивоваренный Чердынцевых, спичечные фабрики Ивана Ремезова и Алексея Миронова и др. Здесь работала первая и единственная в истории Перми фарфоровая фабрика купца Егора Колпакова. Лектор — кандидат исторических наук Нина Петровна Баяндина.

Ансамбль Quattro in Unico (Санкт-Петербург) — это коллектив с необычным составом: скрипка, бас-кларнет, аккордеон и фортепиано. В музыкальной природе эти инструменты встречаются вместе достаточно редко, что делает квартет поистине особенным. Музыканты представят программу «Любовь. Петербург», где прозвучат произведения петербургских композиторов (Леонид Десятников, Евгений Петров, Алексей Танонов), в которых красной нитью проходит тема любви. Также концерт будет наполнен музыкой танго, так как именно в Петербурге в начале XX века в «Подвале бродячей собаки» впервые в нашей стране прозвучала эта страстная музыка. В концерте принимает участие приглашённый солист — лауреат всероссийских и международных конкурсов Данила Жадаев (баян).

Творческое пространство для детей и подростков приглашает погрузиться на дно древнего моря, где миллионы лет назад находилась Пермь, увидеть кораллы, водоросли и древние живые организмы. Обитателей моря придумали и создали с помощью папье-маше и воздушного пластилина дети 7-11 лет под кураторством художницы из Красноярска Анастасии Безвершук. В Музее пермских древностей ребята познакомились с биологией пермского периода, а затем художественно переосмыслили научные факты и вольно интерпретировали их — получилась яркая, необычная инсталляция. На выставке можно будет увидеть и даже потрогать древние кораллы, отпечаток гигантского хвоща и раковины вымерших моллюсков — оригиналами окаменелостей поделился университетский музей Пермской системы. 11 марта в 19:00 состоится кураторская экскурсия по выставке с Анастасией Безвершук, художницей и куратором музейного центра «Площадь мира» (Красноярск).

Выставка посвящена Году пермской промышленности. В экспозицию вошли работы, написанные к празднованию 70-летия ПАО НПО «Искра»: портреты работников предприятия, производственные пейзажи. Все работы выполнены художниками из арт-группы «Новый мост» и творческой мастерской Валентина Жданова. НПО «Искра» представит на выставке макеты изделий, производимых на предприятии, и видеоролики о ключевых этапах создания и развития НПО «Искра».

Сутки из жизни 30-летних друзей, бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву. «Картины дружеских связей» — полнометражный дебют Софьи Райзман. Премьера состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в 2025 году. Картина стала победителем в двух номинациях: лучшая работа режиссёра (Софья Райзман) и лучшая женская роль (Мария Карпова). Главные роли исполнили Александр Паль, Евгений Цыганов, Мария Карпова, Руслан Братов, Гоша Токаев. По окончании показа вместе со зрителями фильм обсудят Валерий Колесов — продюсер, сценарист; Евгений Белый — оператор, автор блога «Кино не за горами»; Елена Растянис — сценарист, драматург, журналист; Ольга Аверкиева — режиссер документального кино, председатель Пермского союза кинематографистов; Евгения Силиванова — руководитель отдела по связям с общественностью Пермской синематеки.

Квартет Йоэля Морейры исполнит авторские композиции руководителя квартета, уходящие корнями в традиции свободолюбивой кубинской музыки, которая родилась чуть раньше сон кубано, ча-ча-ча и болеро и в основе которой — дансон, кубинский парный танец с характерным синкопированным ритмом. Романтический джаз Йоэля Морейры, пронизанный латинскими ритмами, сформировался под влиянием таких мэтров мировой кубинской музыки, как Чучо Вальдес, Артуро Сандоваль, Пакито Д’Ривера, Гонсало Рубалькаба и Чано Посо.

Трио Provans (Екатеринбург) играет джаз «с французским акцентом» — это и джазовые аранжировки известных мелодий Франции, и собственные композиции, вдохновлённые её атмосферой. На концерте коллектив представит программу «Своё», целиком состоящую из авторских произведений участников трио в стилистике jazz valse, new musette, танго, свинг и баллада. Трио образовано резидентами известного екатеринбургского клуба EverJazz. В составе коллектива: композитор, продюсер и аккордеонист Евгений Гуренко, один из крайне немногих музыкантов в России, играющих джаз на кнопочном аккордеоне; гитарист, педагог и аранжировщик Иван Даниленко, яркий представитель уральской джазовой сцены, заметную роль в творчестве которого занимает этническая музыка, саксофонист Денис Давыдов, один из самых востребованных инструменталистов Екатеринбурга, преподаватель, композитор и аранжировщик.

Главный герой Митрофанушка Простаков, переживающий трудное время, — распад семьи, родного дома, в котором безгранично и безнравственно властвует его мать, г-жа Простакова, — бежит из родительского дома. Каждый эпизод спектакля — это преграда на его пути. Постановочная команда подвергает сомнению привычные мнения о героях «Недоросля» Д. Фонвизина и предлагает зрителям взглянуть на эту историю глазами Митрофана. Что если попробовать посмотреть на него с другой стороны, сдвинуть в сторону сложившиеся за долгое время устойчивые суждения о нём как инфантильном подростке? Возможно, тогда вместо 16-летнего балбеса и лентяя мы увидим сложного, тонкого и хрупкого парня, за спиной которого есть болезненный жизненный опыт. В спектакле соседствуют смех и страх, циничный юмор и трогательные моменты, напоминающие зрителям о ценности семейных отношений, об уважении, внимании друг к другу и любви между родными. Это история не о незнакомых нам людях из другой эпохи, а о нас сегодняшних.

В Лютеранской кирхе выступит выдающаяся российская органистка, лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс. Её программа — диалог двух гениев: Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Именно орган, «король инструментов», становится идеальным проводником в этот мир: его исторически аутентичная тембровая палитра позволяет услышать сочинения такими, какими их задумывали композиторы XVII-XVIII веков. Монументальная Фантазия и фуга соль минор BWV 542, знаменитые органные транскрипции вивальдиевских концертов, «Зима» из «Времен года» и величественная Чакона в переложении для органа — каждый номер программы раскрывает драматические контрасты и богатую полифонию эпохи.

Звезда и самый «мемный» обитатель Пермского зоопарка орангутан Билл празднует 15-летие. «Билл удивляет нас своей энергичностью, талантами и темпами обучения. Для орангутана 15 лет — это прекрасный возраст, когда интеллект и любознательность достигают пика», — говорит Юлия Шитова, генеральный директор Пермского зоопарка. Программа праздника «С днем рождения, Билл!»: 13:00 — арт-площадка «Открытка для Билла»; 14:30 — викторина «От игрунки до орангутана»; 15:00 — игровая экскурсия; 16:00 — праздничный обед для Билла. Мероприятия пройдут в павильоне «Страна обезьян».

