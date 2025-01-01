В центре Перми «Порше» врезался в трамвай Водитель иномарки не уступил дорогу общественному транспорту Поделиться Твитнуть

На ул. Петропавловской в Перми автомобиль «Порше» столкнулся с трамваем. В результате ДТП у трамвая выбило стёкла, а одна из пассажирок упала в салоне. Об этом написали очевидцы в социальных сетях.

Как выяснилось, авария случилась ещё вечером 8 января. Пользователи соцсетей утверждали, что «Порше Кайен» влетел в трамвай № 5 около дома № 11 по Петропавловской.

«Бригада СМП прибыла на место ДТП, однако за медицинской помощью никто не обратился», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава.

Подробности о пострадавшей не уточняются.

Как пишет 59.ru со ссылкой на «Пермгорэлектротранс», авария произошла по вине водителя иномарки, который не уступил дорогу трамваю.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 7 января на перекрёстке улиц Пушкина и Островского в Перми произошло ДТП с новым автобусом-гармошкой, который пока даже не вышел на обслуживание маршрутов общественного транспорта. В момент аварии в автобусе не было пассажиров. Он оказался на улицах города, потому что сейчас ведётся подготовка водителей к работе на таких машинах — особо большого класса.

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