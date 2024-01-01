Алёна Бронникова В Индустриальном районе Перми ещё одну территорию планируют развивать комплексно СГ «Развитие» имеет планы на участок вдоль улицы Карпинского Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «СЗ «Интер-Инвест-Строй» (входит с СГ «Развитие») планирует комплексно развивать территорию вдоль улицы Карпинского недалеко от построенного им ЖК Balance. Об этом стало известно на заседании комиссии по ПЗЗ.

Застройщик обратился с заявлением об установлении границ территориальной зоны торговли и рынков (Ц-5/1), а также об установлении на карте градостроительного зонирования города границ КРТ в отношении трёх земельных участков. По данным публичной кадастровой карты, их общая площадь составляет 1,68 га. Участки входят в границы территориальной зоны складов.

Комиссия по ПЗЗ приняла решение о подготовке соответствующего проекта и направления его на общественные обсуждения.

Индустриальный район Перми стал предметом активного интереса застройщиков. Ранее стало известно, что в рамках КРТ здесь будут развивать участки по ул. Чердынской, Рязанской, Стахановской. Весной ПМД приступил к реновации территории по ул. Карпинского, 115, а в августе «Орсо групп» получил положительное заключение экспертизы на застройку территории бывшего лакокрасочного завода.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.