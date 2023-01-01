ЖК Balance — для тех, кто любит всё самое современное, но при этом ценит проверенные временем решения
Поделиться
Твитнуть
Застройщик: СГ «Развитие».
Концепция: Balance — жилой комплекс, продуманный до мелочей. Современная архитектура и домашний уют, развитая инфраструктура района и тихий двор для отдыха с семьёй, инновационные технические решения и простота эксплуатации. Гармония во всём — философия комфортного жилья в жилом комплексе Balance.
Преимущества:
- тихий двор для отдыха со спортивной и детской площадкой;
- закрытая территория «только для своих»;
- уютные квартиры с панорамным остеклением лоджий и прекрасным видом на город;
- развитая инфраструктура с магазинами, торговыми центрами, кафе и ресторанами;
- велодорожка рядом с домом для активных прогулок;
- транспортная доступность до любого места в городе;
- близко Черняевский лес со множеством пород деревьев и чистым воздухом.
Количество квартир: 180.
Срок сдачи: четвёртый квартал 2023 года.
Количество этажей: 21.
Класс недвижимости: Комфорт.
Адрес: ул. Карпинского, 99г.
Срок сдачи: четвёртый квартал 2023 года.
Количество этажей: 21.
Класс недвижимости: Комфорт.
Адрес: ул. Карпинского, 99г.
На правах рекламы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть