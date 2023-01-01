ЖК Balance — для тех, кто любит всё самое современное, но при этом ценит проверенные временем решения Поделиться Твитнуть

Застройщик: СГ «Развитие».

Концепция: Balance — жилой комплекс, продуманный до мелочей. Современная архитектура и домашний уют, развитая инфраструктура района и тихий двор для отдыха с семьёй, инновационные технические решения и простота эксплуатации. Гармония во всём — философия комфортного жилья в жилом комплексе Balance.

Преимущества:

тихий двор для отдыха со спортивной и детской площадкой;

закрытая территория «только для своих»;

уютные квартиры с панорамным остеклением лоджий и прекрасным видом на город;

развитая инфраструктура с магазинами, торговыми центрами, кафе и ресторанами;

велодорожка рядом с домом для активных прогулок;

транспортная доступность до любого места в городе;

близко Черняевский лес со множеством пород деревьев и чистым воздухом.

Количество квартир: 180.

Срок сдачи: четвёртый квартал 2023 года.

Количество этажей: 21.

Класс недвижимости: Комфорт.

Адрес: ул. Карпинского, 99г.



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