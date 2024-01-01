К торгам на право КРТ на улице Стахановской в Перми допущены 13 застройщиков Аукцион пройдёт 18 декабря Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

На торги за право развития территории в м/р Стахановский в Перми подано 13 заявок — все они рассмотрены и допущены конкурсной комиссией министерства строительства Пермского края к участию в аукционе 18 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

К торгам допущены семь пермских застройщиков: ООО СЗ «ПМД-Урбанистика» (ГК «ПМД»), ООО СЗ «Горизонт» (ООО «Инициатива»), ООО СЗ «Новострой-14» (ГК «Развитие»), ООО СЗ «ОРСО-Сити» (ООО «Орсо-Групп»), ООО «Специализированный застройщик ПГС-1» (АО «Пермглавснаб»), ООО СЗ «Мотовилихинский-1"1 (АО СтройПанельКомплект), ООО СЗ «Вариант Инвест»; три екатеринбургских: ООО СЗ «Практика Развитие» (ООО «Дюна-Строй»), ООО СЗ «Нижнеисетский пруд», ООО «Новое качество» (входит в холдинг «Брусника»); два московских: ООО СЗ «Комфортный» (ООО «Дарс Девелопмент»), ООО СЗ «Проект-страна-13» (ООО «Самолёт-регионы») и один ижевский: ООО СЗ «Современный квартал «Новый Центр» (ООО «Талан»).

Начальная стоимость лота составляет 975,3 тыс. руб.

Напомним, общая площадь площадки для реновации составляет 1,56 га. Она расположена в пределах улиц Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской.

Победитель торгов должен будет расселить жильцов аварийных зданий, находящихся на этой территории, общей площадью 4,5 тыс. кв. м, а также осуществить обновление пространства: построить новое жильё, выделив помещения для общественного центра, а также передать в муниципальную собственность квартиры для детей-сирот.

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