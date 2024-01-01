Алёна Бронникова В Индустриальном районе Перми появятся две новые зоны комплексного развития Проект поддержан комиссией ПЗЗ Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Индустриальном районе Перми в промзоне установят две новые территории комплексного развития (КРТ). Соответствующие инициативы 19 июля рассмотрела комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми.

Одно из заявлений поступило от физического лица Н.Н. Пойловой, действующей по доверенности в интересах В.В. Меледина. Предложено установить на карте градостроительного зонирования города границы КРТ в отношении участка, ограниченного улицами Леонова, Рязанской, Геологов и домом по ул. Рязанской, 103/1.

С предложением установить зону КРТ на примыкающей территории в комиссию обратилось Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Второй участок находится в границах улиц Рязанской и Геологов, без включения комплекса зданий по ул. Рязанской, 97.

По информации 2ГИС, сейчас на рассматриваемых площадках расположены административные и производственные здания, автосервисы, а также футбольный манеж.

Комиссия по ПЗЗ поддержала оба предложения. Концепции реновации территорий будут представлены позже, после заключения договора и определения всех параметров.

В базе данных checko.ru содержатся сведения о предпринимателе Вадиме Меледине, владельце строительной компании ООО «Парма», которая весной выиграла аукцион на возведение здания отдела полиции № 5 в Орджоникидзевском районе Перми. Бизнесмен является также учредителем ещё двух строительных фирм: ООО «Строй-Престиж» и ООО «СЗ «ЖК «Спутник».

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