Алёна Бронникова Подрядчик построит новый отдел полиции в Перми за 665 млн рублей Объект должен быть сдан в марте 2026 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

ГУ МФД РФ по Пермскому краю определило подрядчика на выполнение работ по строительству отдела полиции № 5 в рамках государственного оборонного заказа. По итогам конкурса победителем признана пермская строительная компания ООО «Парма».

Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, в ходе проведения аукциона цена контракта снизилась на 16,3 млн руб. и составила 665,4 млн. В целом заявки на участие подали четыре организации, заявка одной из них была отклонена в связи с несоответствием требованиям закупки.

Подрядчик должен будет возвести новое здание отдела полиции в Орджоникидзевском районе по ул. Таганрогская, 3. Площадь застройки составит 3,7 тыс. кв. м, общая площадь зданий — 9,5 тыс. кв. м. Объект будет состоять из административного здания в три-четыре этажа, убежища ГО и гаража на 28 машин. Срок окончания работ — 31 марта 2026 года.

По данным СБИС, ООО «Парма» было зарегистрировано в феврале 2015 года. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка в 2022 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 190,9 млн руб. Директор и учредитель компании — Вадим Меледин. Ему также принадлежат ещё две строительные фирмы: ООО «Строй-Престиж» и ООО «СЗ «ЖК «Спутник».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.