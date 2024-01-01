В Перми построят отдел полиции за 682 млн рублей Подрядчик должен сдать объект в марте 2026 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В рамках государственного оборонного заказа в Перми будет построен отдел полиции №5. На сайте госзакупок был объявлен соответствующий аукцион на выполнение работ по строительству объекта.

Заказчиком выступило ГУ МВД России по Пермскому краю.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 681 млн 772 тыс. 331,77 руб. Заявки принимаются до 27 февраля этого года.

Как следует из документации, площадь застройки составит 3 735,55 кв. м, а общая площадь зданий — 9 525,69 кв. м. Объект будет состоять из административного здания в 3-4 этажа, убежища ГО и гаража на 28 машин.

Новое здание планируется возвести по адресу: Пермь, ул. Таганрогская, 3. В настоящее время отдел полиции №5 расположен в двухэтажном здании на ул. Доватора.

Проектную документацию под объект разработало ООО ГрадПроект».

Срок окончания работ — 31 марта 2026 года.

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