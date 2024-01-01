Алёна Бронникова ПМД получил разрешение на строительство дома в рамках КРТ на Карпинского в Перми Новый жилой комплекс будет находиться рядом со строящимся зоопарком Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО «Специализированный застройщик «Карпинский» (входит в структуру ГК «ПМД») получил разрешение от краевого минимущества на строительство первого жилого дома в рамках комплексного развития территории (КРТ) по ул. Карпинского, 115 в Перми. Как рассказали в ведомстве, в целом на рассматриваемой территории будет построено 72 тыс. кв. м жилья.

«Министерство выдало спецзастройщику "Карпинский" разрешение на строительство первого многоквартирного жилого дома на ул. Карпинского, 115 в Индустриальном районе Перми. Его общая площадь составит более 18 тыс. кв. м с тремя секциями переменной этажности — 9, 10 этажей», — сообщила пресс-служба минимущества Пермского края.

В апреле прошлого года по инициативе правообладателя власти заключили с застройщиком договор о КРТ, проект прошёл публичные слушания и получил согласование с комиссией по подготовке ПЗЗ. На территории площадью 4,2 га, недалеко от строящегося зоопарка и парка Победы, запланировано строительство жилых домов переменной этажности, детского сада на 189 мест.

По соглашению застройщик также должен будет реконструировать ул. Карпинского на участке от Свиязева до КРТ. В парке Победы будет возведено открытое спортивное сооружение для местных жителей. Реализация проекта запланирована в пять этапов. Срок окончания всех работ — конец 2029 года.

В прошлом году ПМД также представил проекты по застройке ещё двух территорий в Индустриальном районе Перми. Одна из них находится в микрорайоне Ераничи и включает в себя три участка, где планируется построить жилые дома высотностью до 14 этажей. Вторая находится недалеко от строящегося ЖК «Мир», здесь застройщик намерен возвести дома переменной этажности с двумя доминантами высотностью до 19 этажей и детский сад.

По данным СБИС, ООО «СЗ «Карпинский» было зарегистрировано в 2020 году. Директором является Олег Стародубцев — руководитель ГК «ПМД», ему также принадлежит половина доли в компании. Второй соучредитель — Татьяна Гараева, она также возглавляет СЗ «Молот», который занимается строительством ЖК «Эволюция» у Центрального рынка.





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