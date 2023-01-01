Алёна Бронникова Проект ЖК у Центрального рынка Перми получил положительное заключение экспертизы ПМД планирует ввести новые дома в эксплуатацию в 2026 году Поделиться Твитнуть

Группа "Застройщик ПМD | Квартиры в новостройках Перми", сайт "Вконтакте"

Проектная документация на строительство многофункционального жилого комплекса ЖК «Эволюция» по ул. Пушкина, 91 в Перми получила положительное заключение экспертизы 1 декабря. Информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Документ подготовило ООО «Пермпромпроект». Застройщиком является ООО СЗ «Молот», входящее в структуру ПМД.

В конце ноября компания сообщила о том, что новый ЖК планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. В квартале улиц Борчанинова, Луначарского, Попова и Пушкина планируется возвести два дома высотой 30 этажей. На крышах будут обустроены смотровые площадки, подземный паркинг займёт два этажа. На территории появятся площадки для отдыха, тёплая игровая зона для школьников и первый в городе парящий мост. Площадь двора составит 6 тыс. кв. м.

Весной 2023 года администрация Перми сообщила о заключении с ПМД договора мены земельных участков в квартале улиц Борчанинова, Луначарского, Попова и Пушкина. Мэрия передала ООО СЗ «Молот», входящему в состав группы компаний ООО «ПМД», четыре участка площадью 10 301 кв. м. Взамен город получил равноценные участки общей площадью 10 298 кв. м, расположенные на этой же территории, для строительства школы.

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