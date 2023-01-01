Алёна Бронникова Жилой комплекс у Центрального рынка в Перми планируют возвести к 2026 году ПМД представила проект квартала «Эволюция» Поделиться Твитнуть

Группа "Застройщик ПМD | Квартиры в новостройках Перми", сайт "Вконтакте"

Новый жилой комплекс рядом с Центральным рынком планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Об этом сообщил владелец земельного участка в квартале улиц Борчанинова, Луначарского, Попова и Пушкина ГК «ПМД».

Как уточняется в сообществе застройщика ВКонтакте, новый проект ЖК «Эволюция» будет реализован по ул. Пушкина, 91. Планируемая высота домов — 30 этажей. На крышах устроят смотровые площадки, а подземный паркинг возведут в два этажа, с собственной автомойкой. На территории ЖК появятся площадки для отдыха, тёплая игровая зона для школьников и первый в городе парящий мост. Площадь двора составит 6 тыс. кв. м.

Группа "Застройщик ПМD | Квартиры в новостройках Перми", сайт "Вконтакте"

Рядом с рассматриваемым участком, по ул. Луначарского, 97, находится новый дом бизнес-класса «Эволюция». На этой неделе ПМД сообщил о начале приёмки квартир.

В прошлом году краевое минимущества утвердило проекты планировки и межевания квартала, согласно которому на данном участке запланировано обустройство нового проезда между улицами Попова и Луначарского, строительство новой школы и двух многоквартирных домов. Улично-дорожную сеть вдоль улиц Попова и Пушкина планируется расширить. За счёт сноса многоквартирного дома по ул. Попова, 57 власти обустроят велосипедные дорожки, тротуары и освещение.

фото из проекта планировки территории

Весной 2023 года администрация Перми сообщила о заключении с ПМД договора мены земельных участков в квартале улиц Борчанинова, Луначарского, Попова и Пушкина. Мэрия передала ООО СЗ «Молот», входящему в состав группы компаний ООО «ПМД», четыре участка площадью 10 301 кв. м. Взамен город получил равноценные участки общей площадью 10 298 кв. м, расположенные на этой же территории, для строительства школы.





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