Мария Сыропятова Между улицами Пушкина и Луначарского у Центрального рынка появится новый проезд Публичные слушания по проекту планировки состоятся 14 июня Поделиться Твитнуть

Новый проезд, связывающий улицы Попова и Луначарского, будет обустроен в квартале рядом с Центральным рынком. Об этом говорится в проекте планировки территории квартала, ограниченного улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Публичные слушания запланированы на 14 июня.

Также в проекте предусмотрено расширение улично-дорожной сети вдоль улиц Попова и Пушкина. В проекте планировки не уточняется, как будет использовано дополнительное пространство. При этом ул. Пушкина определена как двухполосная для движения в обе стороны автобусов, с запретом на движение индивидуального транспорта. Ул. Попова по-прежнему остаётся четырёхполосной с движением в обе стороны для автомобильного и общественного транспорта.

фото из проекта планировки территории

В проекте представлен вариант планировки территории под строительство многоквартирных домов по ул. Пушкина. Один участок находится в зоне ограничения этажности в 30 этажей, второй — в 6 этажей. Оба земельных участка находятся в муниципальной собственности.

фото из проекта планировки территории

Напомним, ранее была утверждена планировка территории площади у Центрального рынка. В ней также был предусмотрен снос многоквартирного дома по ул. Попова, 57 для расширения улично-дорожной сети.

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