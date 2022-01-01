Мария Сыропятова Утверждены планировочные решения площади у Центрального рынка Перми Реконструкция может привести к изъятию в муниципальную собственность 14,6 тыс. кв. м частных земель Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Краевое минимущества утвердило проект планировки площади у Центрального рынка Перми и прилегающих улиц. Приказ был выпущен 31 марта 2022 года.

Согласно документу, под изъятие могут попасть 14,6 тыс. кв. м частных земель со зданиями и павильонами. Среди них «Палуба» (ш. Космонавтов, 4), киоски по ул. Пушкина, 104, а также павильоны по ул. Пушкина, 87а, 87б, 87аа и многоквартирный дом по ул. Попова, 57. С учётом сноса павильонов на муниципальной земле территория у Центрального рынка будет полностью очищена от нестационарной торговли.

Кроме того, под изъятие может попасть часть территории Пермской краевой клинической больницы: в проекте указаны два земельных участка (1,7 тыс. и 20 кв. м). Помимо этого, под изъятие попадает земля в 124 кв. м «под здание судебно-медицинской лаборатории» (земля находится в пределах ограждения ПККБ, в собственности Пермского края).

Под изъятие попадают и 909 кв. м в пользовании ПКГУП «Автовокзал», а также другая территория (1,1 тыс. кв. м) вдоль ТРК «Семь пятниц» (ул. Революции, 60/1).

В проекте межевания территории указывается, что земельные участки планируется изъять для расширения улично-дорожной сети. В таких случаях после утверждения проектов межевания и планировки территории мэрия выпускает распоряжение об изъятии.

Напомним, ранее проект планировки прошёл публичные слушания. После них на площади у рынка уже демонтированы два киоска.





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