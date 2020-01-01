У Центрального ранка Перми демонтированы два торговых павильона Владельцы выполнили предписание властей добровольно Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

В Ленинском районе Перми демонтированы два НТО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Адреса павильонов — шоссе Космонавтов, 4 и ул. Попова, 61. В первом размещалась микрофинансовая организация, во втором — точка по продаже сотовыми телефонами. Оба объекта частично находились на муниципальной земле незаконно.

Работы по принудительному демонтажу НТО были запланированы на утро 22 февраля, однако владельцы успели убрать киоски добровольно.

Изъятые участки планируется использовать под расширение улично-дорожной сети.





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