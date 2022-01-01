Мария Сыропятова На месте «Актёрского дома» в Перми проложат тротуар с велодорожкой Публичные слушания пройдут 14 июня Поделиться Твитнуть

В мэрии Перми планируют провести реконструкцию ул. Попова на участке от ул. Луначарского до ул. Пушкина. Как пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, по проекту, створ ул. Попова на данном участке должен совпадать со створом на участке от ул. Ленина до ул. Луначарского. Расширение позволит ускорить проезд автотранспорта. При этом проезжая часть на участке ул. Попова между улицами Луначарского и Пушкина останется четырёхполосной с выделенной полосой движения для автобусов.

Для реализации данного проекта будет снесён многоквартирный дом по ул. Попова, 57. На его месте появятся тротуар с освещением, велосипедная дорожка, деревья и кустарники.

Согласно документации, ул. Пушкина от ул. Борчанинова до ул. Попова сохранит проектные решения. Дорога на этом участке определена как двухполосная для движения в обе стороны автобусов. Здесь также запланировано появление выделенной полосы движения для велосипедистов с устройством освещения.

Напомним, 14 июня в Перми состоятся публичные слушания по проекту планировки территории квартала, ограниченного улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского.

Напомним, строительство дома по ул. Попова, 57 было закончено в 1951 году, и вскоре после сдачи он получил народное название «Актёрский дом». Здесь долгое время жили работники пермских театров, а также редакторы газет и ученые. Известно, например, что здесь жила известная артистка Нина Корниенко, часто бывал Георгий Бурков, одну из комнат на первом этаже занимал будущий режиссёр Марк Захаров.

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