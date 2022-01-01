Мария Сыропятова В центре Перми появится ещё одна школа Её строительство запланировано в квартале рядом с Центральным рынком Поделиться Твитнуть

земельный участок под строительство школы

В Перми в квартале, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, может появиться школа. В проекте планировки она обозначена как муниципальное учреждение среднего (полного) общего образования на 1059 мест. Об этом на публичных слушаниях рассказала главный инженер проекта МБУ «Институт территориального планирования» Маримьяна Алифанова.

«Потребность размещения объектов социальной инфраструктуры в границах территории городского центра есть, — отметила Миримьяна Алифанова. — И просто необходимо предусмотреть этот объект именно здесь. Другой такой консолидации участков в муниципальной собственности в центре Перми ещё надо поискать».

При этом Алифанова пояснила, что школа будет находиться в окружении многоквартирных домов, дети из которых смогут добираться до учебного заведения пешком.

Размер земельного участка, зарезервированного под школу, — 14,8 тыс. кв. м.

Напомним, проект планировки квартала рядом с Центральным рынком также предполагает строительство нового квартального проезда между улицами Луначарского и Пушкина, расширение территории тротуаров, площади озеленения и велосипедных дорожек.

Также проект планировки включает в себя строительство многоэтажного жилого комплекса (не более 30 этажей). На публичных слушаниях Миримьяна Алимфанова пояснила, что эта высотка необходима, поскольку позволит «уравновесить квартал» относительно 25-этажного ЖК «Доминант» (ул. Луначарского 99). Рядом, по ул. Луначарского, 97, также возводится 25-этажное жилое здание — ЖК «Эволюция».

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