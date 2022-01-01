Мария Сыропятова Утверждён проект планировки территории у Центрального рынка Перми Проектом предусмотрено строительство жилой высотки, школы, расширение дорог и строительство новой улицы Поделиться Твитнуть

В Перми утверждены проекты планировки и межевания квартала у Центрального рынка, ограниченного ул. Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Приказ об этом подписан главой краевого минимущества Ларисой Ведерниковой 4 июля 2022 года.

Согласно документации, в квартале запланировано обустройство нового проезда между ул.Попова и ул.Луначарского, строительство новой школы и двух многоквартирных домов.

Также проектом предусмотрено расширение улично-дорожной сети вдоль улиц Попова и Пушкина. Благодаря сносу многоквартирного дома по ул.Попова, 57 появится возможность обустройства велосипедных дорожек, тротуаров и освещения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.