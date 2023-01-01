Алёна Бронникова ПМД на месте пустырей в Индустриальном районе построит два жилых комплекса Один из участков компания получила в обмен на землю под стадионом «Молот» Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми появятся два новых жилых комплекса на месте пустырей. Проекты застройки территорий группа компаний ПМД представила комиссии по ПЗЗ. Оба проекта после рассмотрения были отправлены на общественные обсуждения.

Одна из территорий находится в микрорайоне Ераничи, на пересечении улиц Карпинского и Советской Армии, и включает в себя три участка. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь территории по ул. Советской Армии, з/у 96 составляет 7,6 тыс. кв. м, разрешённый вид использования — государственное управление, площадь смежного участка по ул. Советской Армии, 100 — 2,2 тыс. кв. м — под объекты складского назначения различного профиля, в том числе торговые базы V класса вредности. Ещё один земельный участок располагается через дорогу напротив, за домом № 93. Его площадь 5,4 тыс. кв. м, разрешённый вид использования — стоянка легковых автомобилей.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО «СЗ «ПМД-Ераничи» попросило установить здесь территориальную зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 с высотностью до 14 этажей и плотностью застройки 2,8 кв. м/га. Данную территорию холдинг получил, передав в краевую собственность землю под стадионом «Молот» для строительства спортивного кластера. С городом планируется заключить соглашение с целью развития социальной инфраструктуры.

Планируется, что к следующему заседанию будут проработаны параметры застройки в части посадки и фасадных решений.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Слайд из презентации проекта

Второй пустырь, который планирует освоить структура компании, находится на ул. Оверятской, недалеко от строящегося ЖК «Мир», и примыкает к ш. Космонавтов. Эта территория будет осваиваться ООО «СЗ «ПМД-Индустриальный». Здесь планируется КРТ, для чего компания попросила установить зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с подзоной до 19 этажей и коэффициентом плотности 2,22 кв. м/га. Дома предполагаются переменной этажности, с двумя доминантами. Застройщик намерен построить на участке детский сад.

Ранее территория бывшего стадиона «Молот» рядом с одноимённым универсальным дворцом спорта в Перми площадью 5,4 га принадлежала ГК ПМД. Компания планировала реновацию микрорайона под 11 новых жилых домов, бассейн и парковку, а также школу и детские сады. В рамках застройки планировалась реконструкция сквера за ДК им. Ленина на ул. Лебедева и бульваре Гагарина. Однако проект вызвал общественный резонанс. В конце ноября минимущество сообщило о том, что участок перешёл в краевую собственность под строительство спорткомплекса для лёгкой атлетики.

Обе компании (ООО «СЗ «ПМД-Ераничи» и ООО «СЗ «ПМД-Индустриальный») были учреждены 10 ноября 2023 года холдингом ПМД. Руководителем является основатель и совладелец девелопера.





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