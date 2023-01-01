Территория бывшего стадиона «Молот» в Перми перешла в краевую собственность Здесь планируется создать спорткомплекс для лёгкой атлетики Поделиться Твитнуть

стадион Молот

Анна Брюханова

Территория бывшего стадиона «Молот» рядом с одноимённым универсальным дворцом спорта в Перми перешла в краевую собственность. Об этом сообщили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Ранее этот участок площадью 5,4 га принадлежал ГК «ПМД». На территории должен быть создан современный комплекс для лёгкой атлетики. Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, новому спортсооружению присвоен статус объекта регионального значения.

Представители краевого минспорта пояснили, что реализация проекта будет проходить поэтапно. Первым шагом будет разработка концепции развития. Помимо профессиональной инфраструктуры для легкоатлетов, предполагается создать зоны для занятий массовым спортом. В планах также включение баскетбольной площадки, футбольного поля и хоккейной коробки.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова пояснила, что были изучены требования всероссийской федерации легкой атлетики для стадионов, предназначенных для национальных соревнований. Среди них — наличие 8-полосных беговых дорожек и других зон для соревнований по разным легкоатлетическим видам.

Представители ведомства добавили, что для возведения профессиональной инфраструктуры планируется привлечение федеральных средств и частных инвесторов.

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