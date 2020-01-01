Елена Синица Стоять нельзя застраивать Вопрос застройки стадиона «Молот» приостановлен Поделиться Поделиться Твитнуть

Территория у УДС «Молот»

Константин Долгановский

Проект по застройке бывшего стадиона «Молот» приостановили. Сейчас краевые власти совместно с застройщиком ГК «ПМД» рассматривают различные варианты развития территории. Но какой станет итоговым?





С чего всё начиналось





Строительство жилых домов на месте стадиона «Молот» в Мотовилихинском районе — один из самых нашумевших проектов.





ООО СЗ «Молот» (входит в ГК «ПМД») планировало построить на участке, ограниченном улицами КИМ, Василия Соломина и Лебедева, 11 жилых домов, бассейн с чашей 50 м и парковку на 400 машиномест.





Жилые дома и соцобъекты по проекту планировалось построить к 2027 году. Также в рамках застройки предполагалась реконструкция сквера за ДК им. Ленина на ул. Лебедева и бульваре Гагарина.





В концепции предусматривалось и строительство школы и нескольких детских садов.





Проект вызвал вопросы со стороны жителей района. Тем не менее, региональный градсовет одобрил проект.





Затем комиссия по землепользованию и застройке (ПЗЗ) рассмотрела заявление застройщика о внесении изменений зоны обслуживания и деловой активности (Ц-1) путём включения в перечень подзон с высотностью 70 м и плотностью 3,73.





Тогда комиссия по ПЗЗ также поддержала проект и направила его на публичные слушания. Однако их дату пока так и не назначили.





Что будет дальше





В апреле мэр Перми Алексей Дёмкин провёл встречу с обеспокоенными жителями Мотовилихинского района. Также на ней присутствовали руководители профильных ведомств и представители компании «ПМД».





Тогда глава города заявил, что «никаких окончательных решений по поводу застройки территории у УДС «Молот» не принято».





«Наша цель — выстроить диалог между застройщиком и жителями района. Мы хотим понять, что ждут жители района, как они хотят, чтобы развивалась эта территория, чтобы уже с учётом их мнения принимать дальнейшие решения», — пояснил Алексей Дёмкин.





Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также заявил, что «если мы не пройдём этап публичных слушаний, ничего не будет».





В разговоре с «Новым компаньоном» руководитель ГК «ПМД» Олег Стародубцев отметил, что сегодня итогового решения по реновации территории не принято.





По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов, с учётом интересов жителей города, спортивной общественности и собственника земельного участка.





«Как и планировалось, это решение будет выработано только в конструктивном диалоге, с учетом результатов публичных слушаний, на которых должны прозвучать мнения всех групп общественности и экспертов, — говорит Стародубцев. — Считаем, что решение должно быть принято без эмоций и с соблюдением главной цели любого девелоперского проекта — городского развития».





По мнению политического консультанта Людмилы Ознобишиной, ситуация с «Молотом» — индикатор и тест на лояльность одновременно.





Она отмечает, что позиция властей официально обозначена: решение принимается только с учётом мнения жителей Мотовилихи.





«Поэтому любые попытки заработать очки на этой теме — предвыборные спекуляции на больной для района и городе теме. И ещё это, конечно, точка политической бифуркации. Либо ты пытаешься проблему вывести в конструктивную плоскость за столом переговоров, либо это намеренная политизация и обострение отношений», — считает Ознобшина.





Тема «Молота» стала тестом на лояльность губернатору, которому хватает с лихвой наследия предшественников: электрички, «Арсенала», говорит Ознобишина.





«Но эти кейсы не дают столько внимания, ушли из повестки, да и их край решает, а вот пораскачивать лодку с Молотом — приходится в виду отсутствия позитивного, мощного содержания политических кампаний», — заключает политконсультант.





Политический консультант Алексей Чусовитин надеется, что кейс с «Молотом» «станет классическим примером как добрые намерения превращаются в свою полную противоположность».





Он отмечает, что по мнению большинства профессиональных урбанистов, в частности Светланы Максимовой (профессор кафедры архитектуры и урбанистики ПНИПУ — прим.ред.) проект по застройке «Молота» мог бы стать точкой модернизации и решения массы проблем для всего Мотовилихинского района.





Чусовитин также поддерживает эту точку зрения.





Кроме этого, по его мнению, на эту ситуацию влияет «жаркое политическое лето 2021 года».





«Всё, что потенциально может быть «электорально горючим», осознано раздувается. Как профессиональный политтехнолог, я вижу, какими способами в уже потухшую тему подливают бензинчик. И то, что позиция краевыми и городскими властями уже озвучена, что люди сами решат на общественных слушаниях быть проекту или не быть, для выборов не имеет никакого значения», — говорит Чусовитин.





Он также добавил, что для него «очевидно, что какая-то часть заинтересованных лиц ведёт себя как слон в посудной лавке».





«Ну ясно, что люди испытывают перевозбуждение от жары, политики, третьей волны ковида. И вместо того, чтобы мудро их предупреждать и приостанавливать — их снова «заводят» на пустом месте», — заключил Алексей Чусовитин.

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