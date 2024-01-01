Алёна Бронникова В рамках КРТ на улице Чердынской в Перми построят 10-этажные жилые дома Развитием участка займётся структура девелопера Nova Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Спецзастройщик «Терра Эстейт» обратился в комиссию по ПЗЗ с предложением установить границы территориальной зоны комплексного развития территории (КРТ) в Индустриальном районе Перми. Речь идёт об участке, ограниченном улицами Космонавта Леонова, Геологов и Чердынской.

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В данный момент территория входит в зону производственно-коммунальных объектов. Согласно данным 2ГИС, по данному адресу расположено одноэтажное здание, в котором находятся компании по кузовному ремонту и приёму металлолома.

«В отношении данной территории заключен договор по инициативе правообладателя. В рамках договора предусматривается разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка дороги от ул. Леонова до ул. Рязанской с прохождением госэкспертизы и передачей документации в край», — сообщила на заседании комиссии 19 декабря замглавы минимущества Пермского края Виктория Бабушкина.

Она также рассказала, что в границах данной территории планируется построить 10-этажные многоквартирные дома.

ООО «Специализированный застройщик «Терра-Эстейт» входит в холдинг Nova Development, директором СЗ является пермский бизнесмен Михаил Белебезьев. В прошлом году «Терра-Эстейт» завершил в Индустриальном районе Перми строительство многоквартирного жилого дома на месте бывшего ТЦ «Аэлита». Жилой комплекс по ул. Беляева, 45 получил название NOVA City.

Ранее также стало известно, что рядом с данной территорией запланирована реновация участка, ограниченного улицами Леонова, Рязанской, Геологов и домом по ул. Рязанской, 103/1. Заявление об установлении границ КРТ было рассмотрено в июле.

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