Алёна Бронникова Пермский застройщик получил положительное заключение экспертизы на сдачу ЖК NOVA City Дом находится на месте бывшего ТЦ «Аэлита» Поделиться Твитнуть

Новый многоквартирный жилой дом, возведённый на месте бывшего торгового центра «Аэлита» в Перми, готов к вводу в эксплуатацию. Положительное заключение экспертизы появилось на сайте ЕГРЗ 4 августа.

ЖК NOVA City (ул. Беляева, 45) — это дом комфорт-класса высотой в 22 этажа. Кроме квартир, в нём располагаются встроенные помещения многофункционального назначения на первом этаже. Строительство вело пермское ООО «Специализированный застройщик «Терра-Эстейт», входящее в холдинг Nova Development.

Документы для экспертизы подготовило ООО «Ландшафт. Архитектура. Дизайн», экспертизу провело ООО «Сегмент Эксперт».

Информация о том, что на месте снесённого ТЦ «Аэлита» в Перми планируется возвести новый жилой дом, появилась в 2021 году. По данным сайта checko.ru, директором компаний ООО «Нова Девелопмент» и ООО «СЗ «Терра Эстейт» является пермский бизнесмен Михаил Белебезьев. Среди проектов в Перми также ЖК Space в Мотовилихе, NOVA City по ул. Давыдова, 11, Nova Life по ул. Лихвинской, 37 и дома и апартаменты Lakewood в м/р Южный.





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