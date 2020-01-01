Елена Синица В Перми демонтировали ТЦ «Аэлита» На его месте может появиться многоквартирный жилой дом Поделиться Поделиться Твитнуть

Валерия Рогожникова

В Перми завершился демонтаж торгового центра «Аэлита» (ул. Беляева, 45). Здание было построено ещё в начале 1970-х годов. Об этом сообщает «Рифей».

Сейчас собственником этого участка является компания «Терра-Эстейт». Она входит в холдинг Nova Development.





Также сообщается, что в планах застройщика — разместить на этом месте жилой дом на 230 квартир. Здание будет с переменной этажностью от 18 до 22 этажей.

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