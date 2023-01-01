Алёна Бронникова В Перми рядом с «Лентой» в Мотовилихе продаётся здание с панорамными окнами Стоимость составляет 105 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото с сайта avito.ru

В Мотовилихинском районе Перми за 105 млн руб. продаётся двухэтажное административное здание. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито».

Объект расположен рядом с гипермаркетом «Лента», за строящимся ЖК Space, между бульваром Гагарина и ул. Крупской. Продажу реализует УК «Актив». Согласно указанным данным, здание находится на стадии строительства, внутренняя отделка отсутствует.

«Продам 2-этажное здание по ул. Лумумбы, 10, рядом с "Лентой". Площадь здания 1200 кв. м. Свободная планировка, панорамные окна в пол, предусмотрена собственная парковка, эл. мощность 150 кВт, своя газовая котельная», — сообщает продавец.

Земельный участок рядом с «Лентой» в Мотовилихе плотно застраивается. Так, кроме ЖК Space и административных зданий, по приказу краевого минимущества на территории 5,31 га планируется построить ещё один многоквартирный дом. Проектами планировки и межевания занимается пермская компания ООО «Смарт Инжиниринг».





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