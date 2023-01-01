Алёна Бронникова В Перми подготовят проект планировки территории рядом с «Лентой» в Мотовилихе Рядом с гипермаркетом возведут ещё один многоквартирный дом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми планируется построить ещё один многоквартирный жилой дом возле гипермаркета «Лента» на бульваре Гагарина. На сайте краевого минимущества появился приказ о подготовке проекта планировки квартала.

Согласно документу, по участку размером 5,31 га, ограниченному улицами Крупской, Макаренко, Патриса Лумумбы и бульваром Гагарина, подрядчику необходимо подготовить проекты планировки и межевания территории за счёт собственных средств. Исполнителем назначена пермская компания ООО «Смарт Инжиниринг». На подготовку документации даётся два года.

На данном участке находится гипермаркет «Лента», административные здания и возводится 22-этажный жилой дом Space, его сдача планируется в 2023 году.

По данным СБИС, ООО «Смарт Инжиниринг» осуществляет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Зарегистрировано в марте 2021 года, выручка за тот год составила 22,3 млн руб., прибыль — 9,9 млн руб.





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