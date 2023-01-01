Алёна Бронникова В Перми в микрорайоне Южный продаётся дом для VIP-персон Стоимость объекта — 41,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми выставлен на продажу трёхэтажный дом 2017 года постройки, который находится в м/р Южный. По информации в объявлении на портале по выбору недвижимости N1.RU, здание расположено на территории жилого комплекса LAKEWOOD, примерно в 10 минутах от центра города.

«Собственный земельный участок — 856 кв. м, площадь домовладения — 257 кв. м. Дом готов для жизни, выполнен ремонт по проекту известного дизайнера. Статус — нежилой. Назначение — гостевой дом спортивно-оздоровительного комплекса с прокатом спортивного инвентаря», — сообщает автор.

Кроме жилых помещений, в доме есть гараж на два авто, прачечная, сауна и веранды, на третьем этаже — терраса с газонным покрытием. На улице организована зона камина и место для отдыха. Сам жилой комплекс огорожен, находится под охраной. Дом подключён к центральной системе отопления, газо- и водоснабжению, канализации. На его территории устроены детские площадки и теннисный корт. Есть озеро.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о продаже базы отдыха за 3,5 млн руб. в Ильинском муниципальном округе. На её территории находится собственное озеро с карпами.

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