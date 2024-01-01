Алёна Бронникова Девелопер получил разрешение на застройку квартала на улице Левченко в Перми Первый дом в рамках КРТ появится на Левченко, 8 Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома в квартале улиц Левченко, Карпинского, Бабушкина и Танкистов в Индустриальном районе Перми 8 августа получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдало московское ООО «Сертпромтест». Возведением будет заниматься компания пермского девелопера «Орсо групп» — ООО СЗ «Орсо дом». Проект по строительству многоквартирного дома по ул. Левченко, з/у 8 подготовлен пермской компанией ПМ «Строй-эксперт».

Как рассказал гендиректор компании Михаил Бесфамильный изданию «Коммерсантъ-Прикамье», «Орсо» получила разрешение на строительство первого жилого дома в составе нового квартала 14 августа. Площадь дома составит 22,3 тыс. кв. м, на первых этажах первой очереди в 2 тыс. кв. м разместятся помещения для коммерческого использования. Жилой комплекс будет носить название «Коннект квартал Левченко».

В ноябре 2022 года девелопер приобрёл цеха бывшего лакокрасочного завода в Индустриальном районе Перми за 100 млн руб. и право аренды участка под строениями. Затем между краевым минимущества и девелопером был заключён договор о комплексном развитии рассматриваемой территории по инициативе правообладателя. В феврале текущего года компания представила проект реновации, а в мае комиссия по АГО рекомендовала принять решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика многоквартирных домов в рамках КРТ.

В июле застройщик представил концепцию будущего сквера, который будет построен в рамках первого этапа реализации проекта площадью около 0,3 га. На территории ЖК появятся магазины и кафе, во дворах будут обустроены зоны для спокойного отдыха и игр для детей младшего возраста. Вторым этапом запланировано строительство жилья на участке в 2,7 га и физкультурно-оздоровительного комплекса площадью около 2 тыс. кв. м. Также запланирован капитальный ремонт дорог по улицам Левченко, Бабушкина и Танкистов. Общая жилая площадь всей территории составит порядка 110 тыс. кв. м.

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