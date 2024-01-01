Алёна Бронникова Краевые власти рассмотрят проект о КРТ лакокрасочного завода в Перми Сквер на этой территории планируют построить уже в следующем году Поделиться Твитнуть

Проект КРТ "Орсо групп" Комиссия по ПЗЗ

Девелопер «Орсо групп» представил проект комплексного развития территории (КРТ) лакокрасочного завода в Перми. В первую очередь на этом участке площадью около 2,5 га планируется построить тематический сквер, который будет доступен для всех жителей города.

Проект КРТ "Орсо групп" Комиссия по ПЗЗ

«Этот сквер — на муниципальной земле. Там раньше стояли аварийные дома. Он относительно небольшой — 3,5 тыс. кв. м, будет выходить на новую ул. Карпинского. Мы планируем его выполнить уже в следующем году», — рассказал гендиректор компании Михаил Бесфамильный на заседании комиссии по ПЗЗ 29 февраля.

В сквере будут предусмотрены спортивная и рекреационная зоны. Председатель комиссии Лариса Ведерникова добавила, что подобного этому объекту в городе ещё нет. Проект планируется представить на следующем заседании.

Проект КРТ "Орсо групп" Комиссия по ПЗЗ

По словам Михаила Бесфамильного, территория, ограниченная улицами Танкистов, Бабушкина, Нытвенской и Левченко, станет точкой притяжения для жителей Индустриального района. Здесь запланировано строительство 70-80 тыс. кв. м жилья с большим объёмом коммерческих помещений на первых этажах, помещения для формирования спецжилфонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вторым этапом будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Помимо этого предусмотрен капремонт улиц Левченко и Бабушкина и реконструкция ул. Танкистов с изъятием земельных участков. Завершение работ по дорогам и скверу планируется одновременно с завершением работ по расширению ул. Карпинского. ФОК и помещения спецжилфонда после окончания всех работ будут безвозмездно переданы в собственность муниципального образования.

Как отметила Лариса Ведерникова, в данный момент прорабатывается вопрос реновации территории рядом с тремя кварталами, которые попали в зону КРТ. На этом участке площадью 1,5 га находятся гаражи и склады.

Проект КРТ "Орсо групп" Комиссия по ПЗЗ

Между краевым минимущества и «Орсо групп» был заключён договор о КРТ рассматриваемой территории бывшего лакокрасочного завода по инициативе правообладателя. Для реализации его условий необходимо установить зону КРТ. По итогам заседания было принято решение о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ и направление его на рассмотрение правительством Пермского края.

«Орсо групп» в ноябре 2022 года приобрёл цеха бывшего лакокрасочного завода за 100 млн руб. и право аренды участка под строениями. В августе прошлого года Михаил Бесфамильный сообщил, что в ближайшее время с властями региона планируется заключить договор о КРТ.

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