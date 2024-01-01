Алёна Бронникова

Краевые власти рассмотрят проект о КРТ лакокрасочного завода в Перми

Сквер на этой территории планируют построить уже в следующем году

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Схема ЛКЗ КРТ

Проект КРТ "Орсо групп" Комиссия по ПЗЗ

Девелопер «Орсо групп» представил проект комплексного развития территории (КРТ) лакокрасочного завода в Перми. В первую очередь на этом участке площадью около 2,5 га планируется построить тематический сквер, который будет доступен для всех жителей города.

Проект КРТ ЛКЗ Орсо схема

Проект КРТ "Орсо групп" Комиссия по ПЗЗ

«Этот сквер — на муниципальной земле. Там раньше стояли аварийные дома. Он относительно небольшой — 3,5 тыс. кв. м, будет выходить на новую ул. Карпинского. Мы планируем его выполнить уже в следующем году», — рассказал гендиректор компании Михаил Бесфамильный на заседании комиссии по ПЗЗ 29 февраля.

В сквере будут предусмотрены спортивная и рекреационная зоны. Председатель комиссии Лариса Ведерникова добавила, что подобного этому объекту в городе ещё нет. Проект планируется представить на следующем заседании.

Проект КРТ ЛКЗ

Проект КРТ "Орсо групп" Комиссия по ПЗЗ

По словам Михаила Бесфамильного, территория, ограниченная улицами Танкистов, Бабушкина, Нытвенской и Левченко, станет точкой притяжения для жителей Индустриального района. Здесь запланировано строительство 70-80 тыс. кв. м жилья с большим объёмом коммерческих помещений на первых этажах, помещения для формирования спецжилфонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вторым этапом будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Помимо этого предусмотрен капремонт улиц Левченко и Бабушкина и реконструкция ул. Танкистов с изъятием земельных участков. Завершение работ по дорогам и скверу планируется одновременно с завершением работ по расширению ул. Карпинского. ФОК и помещения спецжилфонда после окончания всех работ будут безвозмездно переданы в собственность муниципального образования.

Как отметила Лариса Ведерникова, в данный момент прорабатывается вопрос реновации территории рядом с тремя кварталами, которые попали в зону КРТ. На этом участке площадью 1,5 га находятся гаражи и склады.

Проект КРТ ЛКЗ вид с Карпинского Орсо

Проект КРТ "Орсо групп" Комиссия по ПЗЗ

Между краевым минимущества и «Орсо групп» был заключён договор о КРТ рассматриваемой территории бывшего лакокрасочного завода по инициативе правообладателя. Для реализации его условий необходимо установить зону КРТ. По итогам заседания было принято решение о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ и направление его на рассмотрение правительством Пермского края.

«Орсо групп» в ноябре 2022 года приобрёл цеха бывшего лакокрасочного завода за 100 млн руб. и право аренды участка под строениями. В августе прошлого года Михаил Бесфамильный сообщил, что в ближайшее время с властями региона планируется заключить договор о КРТ.

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