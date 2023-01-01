Алёна Бронникова На месте бывшего лакокрасочного завода в Перми построят 60 тысяч квадратных метров жилья Застройщик планирует заключить с краем договор о КРТ в ближайшие два месяца Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На территории бывшего лакокрасочного завода по ул. Левченко, 1 в Индустриальном районе Перми появится не менее 60 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил девелопер «Орсо групп», обладающий правом аренды земельного участка.

Как сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» гендиректор компании Михаил Бесфамильный, в ближайшие пару месяцев с властями Пермского края планируется заключить договор комплексного развития этой территории (КРТ).

Напомним, девелопер «Орсо групп» в ноябре прошлого года приобрёл цеха бывшего лакокрасочного завода за 100 млн руб. и право аренды участка под строениями. На августовском заседании комиссии по ПЗЗ компания заявила о планах по строительству универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале, ограниченном улицами Танкистов, Бабушкина, Нытвенской и Левченко. Объект в дальнейшем будет передан муниципалитету. Комиссия поддержала предложение установить на рассматриваемом участке зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Проект будет направлен на публичные слушания.

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